Title - Trade to cash

Интеграция с вашим сервисом

Мерчант

Создать заявку

Используйте метод public/exchanger/order/create

Название Описание Тип
routeId id направления ObjectID
partner код партнера STRING
amount сумма FLOAT
fromValues[0][key] ключ поля ObjectID
fromValues[0][value] значение для поля STRING
toValues[0][key] ключ поля STRING
toValues[0][value] значение для поля STRING
routeValues[0][key] ключ поля ObjectID
routeValues[0][value] значение для поля STRING
lang язык (рус, англ) STRING
agreement cоглашение BOOLEAN
hideOutData cкрыть реквизиты BOOLEAN
clientCallbackUrl обратный вызов, когда приложение будет завершено, клиент увидит кнопку для возврата на сайт, и клиент будет перенаправлен на этот url ?status=success или на ?status=error STRING
ipnUrl URL-адрес уведомления о мгновенном платеже (будет вызыван, присмене статуса ордера) STRING
ipnSecret строка для создания безопасного хеша в ipn url STRING

Документацию к системе авторизации вы можете найти в личном кабинете. Подробнее о работе с методы и дополнительные данные можно найти на

IPN (Уведомление об изменении статуса платежного запроса)

Чтобы получать уведомление об изменении статуса заявки при её создании, вам необходимо отправить дополнительные параметры:

  • clientCallbackUrl - обратный вызов, когда приложение будет завершено, клиент увидит кнопку для возврата на сайт, и клиент будет перенаправлен на этот url
  • hideOutData - скрыть данные получателя
  • ipnUrl - Ссылка HTTP / HTTPS для уведомления вашего сервера.
  • ipnSecret - Случайная строка для создания подписи запроса (для поддержания целостности запроса)
  1. Запрос будет отправлен методом POST
  2. IPN будет отправлено один раз
  3. Доставка IPN не гарантируется (если сервер не ответил на запрос, он не будет отправлен повторно)

Пример IPN

  • POST
  • ['Content-Type'] = 'application/x-www-form-urlencoded'


  • orderUID :Number() - заявка uid
  • orderId :String(ObjectId) -заявка id
  • newStatus :String() - заявка текущего статуса
  • inAmount :String(number) - order in sum
  • outAmount :String(number) - order out sum
  • xml_from :String() - заявка uid
  • xml_to :String() - заявка uid
  • timestamp :Number() - unix время и ipn уведомления
  • toValues :Array([{key,name,value}]) - реквизиты заявки

Список статусов

  • new - новая заявка
  • waitPayment - ожидаем платеж от пользователя
  • errorPayment - ошибка пользовательского платежа (ошибка отправки продавца)
  • inProgress - в процессе (ожидается обработка админом или оплата заявки)
  • inProgressPayout - в очереди на оплату (платеж принят успешно) (если настроен автоматический платеж в валюте, он будет инициализирован)
  • errorPayout - ошибка платежа (ошибка произошла при оплате)
  • hold - заявка заморожена (проблемы с приложением)
  • done - заявка успешно выплачена
  • returned - заявка была оплачена, но не все условия обмена и способы возврата отправителя были выполнены
  • deleted - заявка удалена (отменена)

Верефикация контрольной суммы запроса (IPN)

sha256(orderId:newStatus:inAmount:outAmount:xml_from:xml_to:timestamp:ipnSecret)

        
const stringForHash = orderId+":"+newStatus+":"+inAmount+":"+outAmount+":"+xml_from+":"+xml_to+":"+timestamp+":"+ipnSecret;
// example string for hash 5d8e6002b80b7b4cd75a6424:inProgress:2:317.42:ETH:WMZ:1571328406072:SECRET123

const hash = crypto.createHash('sha256').update(stringForHash).digest('hex')
// example hash af3acf947e6f0e0f2c267e300b8582e504dba12d1f2d058652b7414163c09f48

Контроль платежей

  1. Если вам необходимо контролировать статус запросов, создавать их с помощью авторизации, то все запросы будут отражены в вашем личном кабинете;
  2. Вы можете сохранить UID запроса и секрет и вручную перейти к запросу, указав эти данные в адресной строке

Оплата

  1. Вы можете использовать / payment / для отображения страницы оплаты

    // schema
    https://www.tradeto.cash/user-lang/payment/order-uid/order-secret
    // example result
    https://www.tradeto.cash/en/payment/1409/dGqwF2M2eBPaSN1G5ljMS1cb
  2. Также вы можете просто дать ссылку на биржу так, как ее видят все клиенты по той же схеме, что и в первом варианте, кроме /payment/ следует заменить на /order/
  3. В методе есть параметры, которые позволяют отображать платежные данные или форму оплаты на вашем сайте, которую вы можете использовать. ВАЖНО: если используется метод с предоплатой, вам необходимо обновить статус заказа с waitPayment до inProgress после оплаты.

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